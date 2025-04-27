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İzmir Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında lastik bottaki 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı. Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottaki 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Nisan saat 04.50'de, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu (KB-7) ekiplerince durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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