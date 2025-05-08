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İzinsiz Kazı Yapan Şüpheli, 2 Bin Yıllık Roma Mozaiğini Sosyal Medyada Paylaştı

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Tokat'ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yaparak 2 bin yıllık Roma mozaiğini ortaya çıkaran M.Ş., kazı anlarını sosyal medyada paylaştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliye ait videolar soruşturma kapsamında inceleniyor.

Yaptığı kaçak kazıyla 2 bin yıllık Roma mozaiğini ortaya çıkartan şüpheli kendini sosyal medyada ifşa etti

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde izinsiz kazıyla Roma mozaiği ortaya çıkaran ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ş.'nin, tarihi eserin üzerinde kazı yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Zile ilçesinde bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık bir mozaik ortaya çıkardı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ve oğlu A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaçak kazının yapıldığı bağ evinde, yaklaşık 3x3 metre boyutlarında olduğu belirtilen tarihi mozaiğin üzerinin torba ile örtülerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edilirken ele geçirilen eser, uzman ekipler tarafından incelemeye alınmıştı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.'nin, 8 Nisan tarihinde mozaik üzerinde kazı yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Ayrıca şahsın kazı yaparken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH KAZANIR - 3.Sayfa
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