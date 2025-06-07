İZBAN'da Sigara İçen Yolcu Kameraya Yansıdı

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu Kameraya Yansıdı
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İZBAN'da Sigara İçen Yolcu Kameraya Yansıdı
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İzmir'de toplu ulaşım aracı olan İZBAN'da bir yolcu, kalabalığa aldırış etmeden sigara içti. O anlar diğer bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kalabalğa aldırmadan İZBAN'da sigara içti, o anlar kamerada

İZMİR - İzmir'de toplu ulaşım aracı olan İZBAN'da yolculuk yapan bir kişi, kalabalığa aldırmadan sigara içti ve külünü yere döktü. O anlar başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olay dün öğle saatlerinde kentin toplu ulaşım araçlarından olan İzmir Banliyö Sistemi treninde meydana geldi. Trenle seyahat eden bir yolcu, diğer yolcuların sağlığını tehlikeye atarak sigara içmeye başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntüde trende oturarak seyahat eden bir kişinin arkadaşıyla konuşurken elinde sigara olduğu, küllerini yere döktükten sonra bir duman alıp etrafa saldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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