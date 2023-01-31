Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

BAŞKANLA BİRLİKTE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltındaÜnal Çetin

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Gökçeada 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Deniz Fırat:

Evet seçimde en etkili parti için algı çalışmaları başlamış. Mansur Yavaş'a da çok yaptınız ama tutmadı be. Millet her şeyi görüyor.

Cevap Yaz 61 28 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title