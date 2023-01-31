İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

BAŞKANLA BİRLİKTE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ünal Çetin

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.