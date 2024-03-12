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İYİ Partili eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı

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İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı.

İYİ Partili eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı

İSTANBUL - İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Bahçelievler'de yaşandı. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik (67), ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyini iki yerinden bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı Ahmet Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Alkollü olduğu anlaşılan Kemal Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milletvekili Ahmet Çelik İYİ Parti 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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