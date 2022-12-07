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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu

3. Sayfa Haberleri

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup, parti binası girişinde, İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney'e saldırdı. Güney'in grup tarafından tekme tokat darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Genel Başkanı bir kadın olan İyi Parti'de kadına şiddet olayı yaşandı. Ekim ayında İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı. Melek Güney'in tekme tokat darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuyla ilgili telefonla açıklama yapan Melek Güney, olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle ve korktuğu gerekçesiyle ne hastaneye gidebildiğini ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi. Güney, bu olayın örtbas edilmeyeceği ve parti içinde çözüleceği yönünde İstanbul İl Başkanından söz aldığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İYİ Parti İstanbul Gençlik 3. Sayfa Haberler

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