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itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ilk kez tv100'e konustu!

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Türkiye'nin aylardır gündeminde olan Narin Güran cinayeti davasında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz tv100'e çok özel açıklamalar yaptı. Eryılmaz, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve Nevzat'ın nasıl savunma yapacağına ilişkin yüzlerce kez çalışma yaptık. Sonunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Kamuoyunun aylardır yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında dün karar açıklandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 'iştirakle cinayet' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"KENDİMİZE FARKLI BİR SAVUNMA STRATEJİSİ GELİŞTİRDİK"

Davanın sonucuna ve verilen karara ilişkin tartışmalar sürerken Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz'dan Cansu Canan ile Hayata Dair Özel programında tv100'e özel açıklama geldi. Eryılmaz, Nevzat'ın mahkemede yapacağı savunmanın üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve dava sonuna kadar buna devam ettik. Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ilk kez tv100'e konustu!
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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