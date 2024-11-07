İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan "Cesedi neden parçalamadın" sorusuna pes dedirten yanıt

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Duruşmada hakim, Bahtiyar'a "Salim sana parçala demiş neden yapmadın?" sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya "Yapamadım. Vicdanım el vermedi" yanıtını verdi.

İşte hakimle Nevzat Bahtiyar arasında geçen o diyaloglar;

Hakim : Neden daha önce konuşmadınız?

: Neden daha önce konuşmadınız? Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.