Üye Girişi
Haberler

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan "Cesedi neden parçalamadın" sorusuna pes dedirten yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kilitlendiği Narin Güran davasında hakim, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a "Salim sana cesedi parçala demiş neden yapmadın?" sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya "Yapamadım. Vicdanım el vermedi" yanıtını verdi.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Duruşmada hakim, Bahtiyar'a "Salim sana parçala demiş neden yapmadın?" sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya "Yapamadım. Vicdanım el vermedi" yanıtını verdi.

İşte hakimle Nevzat Bahtiyar arasında geçen o diyaloglar;

  • Hakim : Neden daha önce konuşmadınız?
  • Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.
  • Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes'i hiç görmedim.
  • Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?
  • Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.
  • Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?
  • Nevzat: Hiçbir yerinde.
  • Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?
  • Nevzat Bahtiyar: Yapamadım. Vicdanım el vermedi.
  • Hakim: Neden taş koydun?
  • Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.
  • Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.
  • Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.
  • Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?
  • Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.
  • Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü? Buna cevap vermeyebilirsin.
  • Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.
  • Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?
  • Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım
  • Hakim: Sonra neden konuştun?
  • Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi

Amcanın giyim-kuşamı duruşmaya damga vurdu
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı

Sandıktan Trump'ın çıkması İsrail basınının uykularını kaçırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.