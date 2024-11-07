İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan "Cesedi neden parçalamadın" sorusuna pes dedirten yanıt
Türkiye'nin kilitlendiği Narin Güran davasında hakim, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a "Salim sana cesedi parçala demiş neden yapmadın?" sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya "Yapamadım. Vicdanım el vermedi" yanıtını verdi.
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.
Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Duruşmada hakim, Bahtiyar'a "Salim sana parçala demiş neden yapmadın?" sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya "Yapamadım. Vicdanım el vermedi" yanıtını verdi.
İşte hakimle Nevzat Bahtiyar arasında geçen o diyaloglar;
- Hakim : Neden daha önce konuşmadınız?
- Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.
- Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes'i hiç görmedim.
- Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?
- Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.
- Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?
- Nevzat: Hiçbir yerinde.
- Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?
- Nevzat Bahtiyar: Yapamadım. Vicdanım el vermedi.
- Hakim: Neden taş koydun?
- Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.
- Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.
- Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.
- Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?
- Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.
- Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü? Buna cevap vermeyebilirsin.
- Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.
- Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?
- Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım
- Hakim: Sonra neden konuştun?
- Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.