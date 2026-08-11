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Kuşadası'nda Direksiyon Başında Uyuyan Sürücü Kaldırıma Çarpıp Devrildi

Kuşadası'nda Direksiyon Başında Uyuyan Sürücü Kaldırıma Çarpıp Devrildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, direksiyon başında uyuduğu iddia edilen bir pikap sürücüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. 21 yaşındaki Hasan Sabuncu, kazada araçta mahsur kaldı; itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol kolunda cam kesikleri nedeniyle parçalanmalar oluşan sürücü, ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı pikap kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada araçta mahsur kalan 21 yaşındaki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Sabuncu idaresindeki 09 AES 758 plakalı, karpuz ve kavun yüklü pikap, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan pikap, yan devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pikapta sıkışan 21 yaşındaki sürücü Hasan Sabuncu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücünün sol kolunda cam kesiklerinden kaynaklı parçalanmalar olduğu tespit edildi. İlk müdahalesinin ardından Aydın'a sevk edilen Sabuncu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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