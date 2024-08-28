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İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde yangın

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İstanbul Esenler'de bulunan Metris Cezaevi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, mahkumların isyan çıkardığı, yatakları ateşe verdiği öne sürüldü.

İstanbul Esenler'deki Metris Cezaevi'ne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye aracı geldi. Cezaevinde mahkumların yatakları ateşe vererek isyan çıkardığı öne sürüldü.

METRİS CEZAEVİ'NDE YANGIN

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Metris Cezaevi'nde akşam hareketli saatler yaşandı. Çok sayıda mahkumun kaldığı cezaevinde onlarca itfaiye aracı sevk edildi.

"MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI" İDDİASI

Yangınla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Mahkumların cezaevindeki kötü koşulları protesto etmek için isyan çıkardığı, yatakları ateşe verdiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Metris Cezaevi Metris Cezaevi İstanbul Esenler İtfaiye Hukuk 3.Sayfa Haberler

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