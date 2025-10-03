İtalya Genelinde Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Grev Düzenlendi

İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na destek için başlatılan grev çerçevesinde ülke genelinde en büyük işçi sendikası, İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) organizasyonunda binlerce kişi sokaklara döküldü.

İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) organizasyonunda ülkenin tüm büyük şehirlerinde yürüyüşler yapıldı. En büyük iki sendika olan CGIL ve Taban Sendikaları Birliği'nin (USB) çağrısıyla bugün gerçekleştirilen grev ise özellikle eğitim ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Gazze'deki gayrimeşru İsrail ablukasının kırılması için İtalyan vatandaşlarının da katıldığı Küresel Sumud Filosu'nun İsrail güçleri tarafından saldırıya uğramasına tepki olarak bugün gerçekleştirilen grev çerçevesinde İtalya genelinde protestolar düzenlendi. Protestolara destek veren binlerce kişi, sokaklara döküldü. Başkent Roma'da Filistin ve sendikaya ait bayraklar taşıyan göstericiler, şehir merkezinde Piazza Vittorio'dan Roma Termini Tren İstasyonu'na yürüdü. Polis, başkentteki gösteriye 60 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Milano'da tertiplenen gösterinin organizatörleri ise yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Protestocular, rayları işgal ederek tren trafiğini durdurdu

CGIL sendikası lideri Maurizio Landini yaptığı açıklamada, "Bu sıradan bir grev değil. Bugün, insanlar ve halklar arasındaki kardeşliği müdafaa etmek, insaniyeti yeniden merkeze almak, soykırıma ve silahlanma politikasına hayır demek için buradayız" şeklinde konuştu.

Genel grev, tren seferlerinde saatler süren gecikme ve iptallere, havalimanlarında özellikle iç hat uçuşlarında iptallere ve aksamalara sebep oldu. Ülkede birçok okul kapalı kaldı. Livorno limanına giden yolda protestocular erişimi engellediği için uzun kamyon kuyrukları oluştu. Ülkenin birçok yerindeki tren istasyonlarında protestocular, rayları işgal ederek tren trafiğini durdurdu. CGIL ve USB'nin çağrısıyla yapılan grev, İtalya'nın grev denetim kurulu tarafından "zamanında bildirilmediği için yasa dışı" ilan edilmesine rağmen gerçekleştirildi. CGIL ise eylemin meşru olduğunu ve bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

"Bugünkü grev, denetim kurulu bu grevi yasa dışı ilan ettiği için gayrimeşrudur"

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, CGIL Lideri Maurizio Landini'nin grevi sürdürmesi nedeniyle sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Salvini, "Bugünkü grev, ben istemediğim için değil, denetim kurulu bu grevi yasa dışı ilan ettiği için gayrimeşrudur. Bugün greve çıkanlar, yasalara aykırı hareket ettiklerini ve hem bireysel hem de örgütler olarak yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini bilmelidir" dedi.

Ülkede günlerdir devam eden ve bazen göstericiler ile polis arasında şiddet olaylarına da sahne olan protestoların devamının, yarın başkent Roma'da düzenlenecek büyük çaplı bir miting ile devam etmesi planlanıyor.

Bologna'da çevik kuvvet polisleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı

Dün gece Roma'da on binlerce kişi Kolezyum'dan başlayarak barışçıl bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Bologna'da çevik kuvvet polisleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Torino ve Milano şehirlerinde göstericilerin bazı vandal saldırılara karıştığı kaydedildi. Öğrenciler okullarda oturma ve işgal eylemleri gerçekleştirdi. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, grevi eleştirmiş ve insanların hafta sonu tatilini uzatmak için Gazze'yi bahane olarak kullandığını ileri sürmüştü. - ROMA