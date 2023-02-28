İtalya'daki tekne faciasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi

İtalya'da 14'ü çocuk 64 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükselirken, polis 1 şüphelinin daha arandığını açıkladı.

İtalya'da 14'ü çocuk 64 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükselirken, polis 1 şüphelinin daha arandığını açıkladı.

İtalya'nın Calabria bölgesindeki Crotone'ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciası ile ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklanırken, 1 şüphelinin daha arandığı ifade edildi. Arama-kurtarma ekipleri ise bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştığı aktarıldı.

Calabria bölgesindeki finans polisinin komutanı Yarbay Alberto Lippolis, 3 şüphelinin tekneyi kötü hava şartlarına rağmen Türkiye'den İtalya'ya doğru yola çıkardığı ve hayatta kalanlar tarafından "trajedinin ana suçluları" olarak tanımlandığını aktardı. Lippolis, ilk bilgilere göre kaçakçıların göçmenlerden kişi başı 8 bin euro aldığını aktardı. Adli kaynaklar ise, tutuklanan şüphelilerden 1'inin reşit olmadığını ifade etti.

Teknede Afganistan, Pakistan, Somali ve İran'dan 150 ila 200 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilirken, 80 kişi faciadan sağ kurtuldu. İtfaiye dalgıçlarından Rocco Mortato, "Herkesi bulduğumuzdan emin olana kadar denizi aramaya devam edeceğiz" dedi.

Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya'ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarılmıştı. Frontex, olumsuz hava şartları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etmişti. - ROMA