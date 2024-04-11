İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 5 ölü

İtalya'nın Bologna şehri yakınlarındaki hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İtalya'nın Bologna şehri yakınlarında bir hidroelektrik santralinde 9 Nisan'da patlama meydana geldi. Roma merkezli Enel Enerji Şirketi'ne ait tesiste yeraltında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı kayıp 2 işçinin bulunmasıyla 5'e yükseldi. Yetkililer, tesiste dalgıçlar tarafından yapılan arama sonucu ulaşılan 2 işçinin cansız bedeninin yapay Suviana Gölü'nün yaklaşık 40 metre altındaki türbin bölümünde bulunduğunu belirtti. Kayıp 2 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkili, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi.

Çalışanlardan iş bırakma eylemi

Kazanın ardından İtalya'da işyeri güvenliği konusunda işçi sendikaları tarafından endişeler dile getirilirken, İtalya genelinde çalışanlar, 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. "Yeter Artık" yazılı pankartlar taşıyan protestocular güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve denetlenmesini istedi. Enel çalışanları ise bugün 8 saatlik bir grev gerçekleştirdi. Sendikalar, Enel çalışanlarının yarısından fazlasının greve katıldığını belirtirken, şirket bu rakamın yüzde 9'un altında olduğunu iddia etti. - BOLOGNA