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İtalya'da 300 okul bomba ihbarıyla tahliye edildi, Valditara uyardı

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İtalya'da 300 okula e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarları nedeniyle öğrenciler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, etkilenen okul sayısının artabileceğini belirtirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya'da ülke genelindeki 300 okul, e-posta yoluyla gönderilen bomba ihbarlarının ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İtalya'da okulları hedef alan bomba ihbarları ülke genelinde paniğe neden oldu. Ülke genelindeki 300 okula bugün bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara yaptığı açıklamada, ihbarların ardından öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. İtalyan bakan, bomba ihbarlarından etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Roma'daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir hükümet kaynağına göre e-posta "Misojinistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov" imzasıyla gönderildi.

İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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