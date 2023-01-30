İşyerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce sürücülerin önüne atlayarak cep telefonuyla araçlarını görüntüleyen İngiliz vatandaşı, işyerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı. Sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarında ortaya çıkan İngiliz, bir çok işyerinin cam kapı tokmağını zorlayarak kırarken, baharatçının tezgahını açıp malzemeleri ortalığa saçtı. Malzemeleri ve işyerinin kapısı zarar gören Murat Türkmen isimli baharatçı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünüsöyledi.

Geçtiğimiz günlerde Manavgat Devlet Hastanesi bahçesinde, Hüseyin Avni Akın Caddesinde ve aynı günün gecesi Hastane Caddesinde görülen boynundaki kartta 'İşitme kaybım var, bu nedenle sizi duyamayabilirim. Açık bir şekilde konuşun bağırmayın, gerekirse yazın' ibaresi bulunan İngiliz vatandaşı Andy Stonehause Manavgat Caddelerinde araçların önünü kesip fotoğraflarını çekmenin yanında işyerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı.

İşyerlerine zarar verdi

İngiliz vatandaşı Andy Stonehause Pazar günü sabahın erken saatlerinde Demokrasi Bulvarı üzerindeki evlerin zillerine basarken, bazı binaların zillerini ve işyerlerinin cam kapı tokmaklarını söküp kırdı. Bazı kapı tokmaklarını da sökemezken yerinden oynatarak zarar verdi. Demokrasi Bulvarında bulunan Maraş Baharat isimli işyerinin önünde üzeri branda ile kapalı durumdaki tezgahları açan İngiliz vatandaşı, tezgahta bulunan ürünleri etrafa saçarken, işyerinin kapı tokmaklarını da yerinden söktü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı polis aracına alarak olay yerinden ayrıldı. Şahsın Emniyetten bırakıldığı ve Sorgun Mahallesinde araçlara taş attığı ve zarar verdiği bildirildi.

Sabah namazı sonrası işyerini açmak için geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirten Murat Türkmen 'İşyerimin önünde tezgahta bulunan malzemeler yola saçılmış, tezgah yıkılmış vaziyetteydi. Şahıs el kol hareketleriyle bir şeyler anlatıyordu. Polis arkadaşlar gelince elini kelepçeler gibi tutup kendisini götürmelerini istedi. Bu kış gününde esnafın en zor gönünde bundan dolayı da zarara girdik. Bu şahsın bir an önce gereken cezayı alması ve sınırdışı edilmesi lazım. Yoksa birilerinin başına iş açar' dedi.

Kapı tokmaklarını kırdı

Sabah işyeri sahibinin telefonuyla uyanıp geldiğini belirten elektronik mağazası sahibi Ahmet Demir 'Geldiğimde kendi işyerimizin cam tokmağının kırılıp yere atıldığını, komşuların kapı tokmaklarının da zorlandığını gördüm. Baharatçı arkadaşın tüm malzemeleri etrafa saçılmıştı. Allah'tan şahıs ortalıkta yoktu. Bu şahıs birilerinin başına bela olmadan acilen sınır dışı edilmelidir. Ben şahıstan şikayetçiyim' dedi. - ANTALYA