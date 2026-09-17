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İsviçre’de küçük uçak dağ yamacına çarptı: 3 ölü

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İsviçre’de küçük uçak dağ yamacına çarptı: 3 ölü
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İsviçre’nin Valais kantonunda salı günü Cirrus SR22T tipi küçük uçağın dağ yamacına çarparak düşmesi sonucu ikisi Britanyalı 3 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'nin Valais kantonunda salı günü Cirrus SR22T tipi küçük uçağın dağ yamacına çarparak düşmesi sonucu ikisi Britanyalı 3 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'de Alp dağlarının sınırında bulunan Valais kantonunda Salı günü uçak kazası meydana geldi. Cirrus SR22T tipi küçük uçak, kaplıca kenti Leukerbad yakınlarındaki Fluhalp bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında dağ yamacına çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ölenlerin ikisinin Britanyalı olduğu aktarıldı.

Valais polisi, uçağın Lugano kentinden havalandığını, Sion Havalimanı'nda mola verdiğini bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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