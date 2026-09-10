İsviçre’de hidroelektrik santralindeki patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

İsviçre'nin Ritom hidroelektrik santralinde dün meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'nin Ticino kantonuna bağlı Piotta köyünde bulunan Ritom Hidroelektrik Santrali'nde dün çıkan yangın ve meydana gelen patlamada bilanço netleşti. Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında meydana gelen patlama sırasında olay yerinde bulunan 18 ve 55 yaşındaki 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Binada da büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsviçre demiryolu şirketi SBB'ye ait olan tesis, 100 yıllık yapının yeniden yapılandırılması planı kapsamında tadilattan geçiriliyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı