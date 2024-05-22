İsviçre'de çıplak bir adam, Villa Alma Park'ında bir kadın koşuyu öldürdükten sonra çevredekilere saldırdı

Salı akşamı saat 20.00'den kısa bir süre önce, Männedorf'taki Villa Alma Parkı'nda kadın koşucu saldırıya uğradı. 19 yaşındaki saldırgan, çevredekilere rastgele saldırmaya başlayınca, olay polise bildirildi. Polis geldiğinde kadını ağır yaralı halde buldu ve saldırganı hemen tutukladı.

Yerel haberlere göre, saldırgan çıplak koşarak bağırıyor ve insanlara fiziksel olarak saldırıyordu. Cansız kadın, Zürih Gölü kıyısındaki çimenlerde yatarken bulundu ve tüm canlandırma çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemedi.

Olayın ardından parkın genellikle kalabalık olan bölgesi, sessizleşti. Polis, saldırılarda zanlının ne kullandığını araştırıyor ve zanlı ile kurban arasında bir ilişki olup olmadığını henüz açıklamadı.

Villa Alma'nın karşısında yaşayan bir sakin, Salı akşamı duyduğu sirenler ve yanıp sönen ışıklardan dolayı şaşkın olduğunu söyledi. Çarşamba günü olay yerine gittiğinde, parkın normalde yerel halkla dolu olduğunu ancak şimdi ürkütücü derecede sessiz olduğunu belirtti. Akşamları ve hafta sonları gençlerin sıklıkla parkı ziyaret ettiğini, ancak Salı akşamı olay sırasında kaç kişinin orada olduğunu bilmediğini ekledi.