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İsveç'te Kuaför Salonu İçinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü

İsveç'te Kuaför Salonu İçinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü
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Uppsala'da bir kuaför salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsveç'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerine güvenlik çemberine aldı. Saldırının nedeni ve saldırganın akıbeti henüz bilinmiyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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