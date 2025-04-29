İsveç'te Kuaför Salonu İçinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü
Uppsala'da bir kuaför salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İsveç'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerine güvenlik çemberine aldı. Saldırının nedeni ve saldırganın akıbeti henüz bilinmiyor. - STOCKHOLM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa