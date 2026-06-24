İstiklal Caddesi'nde Japon Fenomene Taciz: Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon fenomen Nanatty, 60 yaşındaki Y.E.'nin tacizine uğradı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Y.E. yakalandı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon turist Nanatty, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın turist neye uğradığını şaşırken, canlı yayınını da sürdürdü. Çevredeki esnaf ise adama tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli de arbede yaşandı. O anlar ise canlı yayına yansıdı. Polis ekipleri, görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan inçelemelerde olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üzerinde bir şahsın, kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda; şüphelinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Şehit Muhtar Mahallesi'nde yakalandı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen şahsa bin 764 TL idari para cezası uygulandı. Y.E., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı