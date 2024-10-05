İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak canına kıydı. Çelik'in kan donduran olaydan yarım saat önce de 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdüğü tespit edildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Her iki genç kız da bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in katlettiği kurbanlardan olan Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

İşte hayatının baharında katledilen Ayşenur Halil: