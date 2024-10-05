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İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

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İstanbul'da Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i öldürüp başını caddeye atan Semih Çelik'in, vahşi cinayetten yarım saat önce öldürdüğü 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak canına kıydı. Çelik'in kan donduran olaydan yarım saat önce de 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdüğü tespit edildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Her iki genç kız da bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in katlettiği kurbanlardan olan Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

İşte hayatının baharında katledilen Ayşenur Halil:

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Semih Çelik Edirnekapı İstanbul Güvenlik 3-sayfa Cinayet Fatih

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Yorumlar (7)

Sami Demirel:

Cezalar hafif İdammmmmmm piskopatlar dışarda serbest

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1
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XYZ:

Bu haber kime ne katiyor? Yeter yapmayin

17
5
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Mahmut özgül:

Allah rahmet eylesin. Ama öz eleştiri de yapmamız lazım. Aileler olarak çoğumuzun erkek olsun kız olsun çoluk çocuğumuzun nerede gezdiğinden nerde oturup kalktığından, kiminle arkadaş olduğundan bı haberiz. Seküler yaşam tarzı ile Aile kavramı yerle bir oldu. Herşey normalleştirildi. Bunlar iyi günlerimiz, biz evlatlarımıza sahip cikmazsak illaki bı sekilde birileri sahip çıkıyor, ya alkolle ya uyuşturucu ile ya da gayri ahlaki yaşam tarzıyla. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

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Mücahit Kılıç:

Allah rahmet eylesin. Diyecek söz bulamıyorum. Suç oranı son yıllarda çok yükseldi ülkemizde umarım daha da bu canileri serbest bırakanların kendileri ve yakınları hariç kimseye zarar gelmez.

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Köfteci Jardel:

Bu kız, ölen kız değil.. Alakası yok. Boğularak öldürülen kızın fotoğrafını gördüm. Bu o değil.

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Buğra Er:

Vallahi de allahın kanun ve nizamı olan seriat artık bu ulkeye sart

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Mert Kalyoncu:

İsim benzerliği oldu muhtemelen..Öldürülen Ayşegül Halil bu kız değil.

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