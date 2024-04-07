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İşte İsrail protestolarında tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı

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İstiklal Caddesi'nde İsrail ile ticaretin protesto edildiği gösteride genç bir protestocuya kelepçelenirken atılan bir tokat kameraya yansıdı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için protesto düzenlendi. Gösteri bittikten sonra protestocular dağıldı ancak bir grubun uyarılara rağmen dağılmaması üzerine polis ekipleri sert bir şekilde müdahale etti. Protestocuların etrafını çembere alan polis, göstericilerin bazılarını ters kelepçeyle gözaltına aldı.

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı

PROTESTOCU GENCE TOKAT

Protestolarda tansiyonu yükselten an ise kelepçelenen başörtülü genç bir protestocuya atılan tokat oldu. Kameraya anbean yansıyan o anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı

İşte İsrail gösterisinde tansiyonu yükselten o an! Polislerin kelepçelediği genç kıza tokat atıldı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi İsrail Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (3)

HACER İlhan:

İnsanca yapın protestonuzu sonra dağılın bunların derdi ülkeyi karıştırmak

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Alkurt:

Hacer, aynen katılıyorum sana. Ayrıca güvenlik görevimizi neden açığa alıyorsunuz?

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Fuat Marik:

Yine deneyler başladı ülkede bahane arıyorlar

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6
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