İstanköy adasına sürüklenen tekne kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Datça ile Yunanistan'ın İstanköy adası arasında kalan Kızılağaç Adası açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Datça ile Yunanistan'ın İstanköy adası arasında kalan Kızılağaç Adası açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Datça Kızılağaç Adası önlerinde makine arızası yapan ve sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 botu yardıma koştu. İçinde 2 kişinin bulunduğu ve Yunanistan İstanköy adasına doğru sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü botuna yedeklenerek Bodrum Marina önüne emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kızılağaç İstanköy Muğla 3. Sayfa Haberler

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