İstanbul Zincirlikuyu Alt Geçitinde İETT Otobüsü Yangın Çıkardı

İstanbul Zincirlikuyu Alt Geçitinde İETT Otobüsü Yangın Çıkardı
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Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçitte seyir halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, yolcuları tahliye etti.

İstanbul Zincirlikuyu alt geçitte İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye sevk edilirken, alt geçit trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçitte seyir halindeki otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören sürücü, vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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