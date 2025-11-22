İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yangın Paniği

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrenci konteynerlerinin bulunduğu konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, zarar gören konteynerin son hali havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.00'da sıralarında Güngören Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde çıktı. Öğrenci kulüplerinin konteynerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Konteyner içerisindeki öğrenci ve veliler kendilerini dışarıya attı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Hasar alan konteynerin son hali havadan görüntülenirken, yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, polis ekiplerinin yangın sebebiyle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.