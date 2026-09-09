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İstanbul ve Ankara’da sahte sağlık ürünü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

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İstanbul ve Ankara’da sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderilmesi ve ürün bedellerinin kayıt dışı yollarla Türkiye’ye sokulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderilmesi ve ürün bedellerinin kayıt dışı yollarla Türkiye'ye sokulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği ve ürün bedellerinin kayıt dışı olarak Türkiye'ye sokulduğu yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporları doğrultusunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri mercek altına alındı.

13 şüpheli yakalandı

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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