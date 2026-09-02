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Silivri açıklarında gemi kazası: Arama kurtarma sürüyor

Silivri açıklarında gemi kazası: Arama kurtarma sürüyor
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İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında batan TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi için 2 helikopter ve 12 deniz aracıyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bölgede deniz derinliğinin 800-900 metre olduğunu açıkladı.

Gemi kazasıyla ilgili yeni açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. Çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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