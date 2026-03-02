Haberler

Üsküdar'da tarihi metruk binalarda yangın

Üsküdar'da tarihi metruk binalarda yangın
Güncelleme:
Üsküdar'da metruk bir tarihi binada çıkan yangın, bitişik kullanılmayan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Üsküdar'da 2 katlı tarihi metruk binada çıkan yangın, bitişiğindeki kullanılmayan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Enfiyehane Sokak'ta 2 katlı ahşap metruk bir binada başladı. Tarihi binada kısa sürede yükselen alevler, yan tarafındaki kullanılmayan binaya da sıçradı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

