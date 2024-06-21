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İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı

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İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde İbrahim Ciğer isimli bir vatandaş, başıboş bir köpek tarafından ısırıldı. Hastaneye başvuran Ciğer, kuduz aşısını yapan hemşirenin, "Bugün 80 kişi geldi, 30-40'ı Kuzguncuk'tan." sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililere çağrı yapan Ciğer, "Kuzguncuk gibi bir yerde 30-40 insanın aynı günde kuduz vakasıyla karşılaşması kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk semti, kuduz şüphesiyle gündeme geldi. İbrahim Ciğer adlı bir vatandaş, semtte başıboş bir köpek tarafından ısırıldı. Kuduz aşısı yaptırmak için hastaneye giden Ciğer, gün içinde sadece Kuzguncuk'tan 30-40 kişinin kuduz şüphesiyle hastaneye başvurduğunu öğrendi.

İstanbul Kuzguncuk'ta başıboş köpekler çok sayıda kişiyi ısırdı. İbrahim Ciğer adlı bir vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzguncuk'ta bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını açıkladı.

İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Bugün 40 kişi geldi

"BUGÜN 80 KİŞİ GELDİ, 30-40'I KUZGUNCUK'TAN"

Kuduz aşısı yaptırmak için hastaneye giden Ciğer, kuduz aşısını yapan hemşirenin, "Bugün 80 kişi geldi, 30-40'ı Kuzguncuk'tan." sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililere çağrı yapan Ciğer, "Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde acilen önlemlerin alınması gerek. Kuzguncuk gibi bir yerde 30-40 insanın aynı günde kuduz vakasıyla karşılaşması kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Bugün 40 kişi geldi

"DİŞ GEÇİRMELER, ETİ KOPARIP ATMALAR, CİDDİ YARALANMALAR VAR"

Paylaşımına Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı etiketleyen Ciğer, "Fotoğrafları gördüm. Aynı gün yaşanan olaylarda diş geçirmeler, eti koparıp atmalar, ciddi yaralanmalar var. Hepsine acı acı baktım ve kendi halime şükrettim. Daha fazla vaka olmasın. Harekete geçmelisiniz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Köpek Saldırısı Sokak Köpeği Kuduz Aşısı İstanbul Üsküdar 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

mustafa genç:

hayvanseverler ne diyor bu konuda?? her zaman boş boş konuşuyorlar.

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YILDIRAY YILDIRIM:

sokak köpekleri ciddi kuduz tehdidi olmaya başladı terörden daha ciddi bir tegdit bu kuduz sorunu bir bulaşırsa sokak köpeklerine eyvah eyvahhhhh

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Ahmet25 :

Sayın yetkililer artık ne yapacaksanız yapın? Neyi ve kimi bekliyorsunuz?

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SKULLANICI:

başka hastaların fotoğrafları buna niye göstermişler ki? yapmayın bu kadarını da

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sade vatandaş:

anlamadığım bir konu var ben sokakta o kadar köpeğin yanından geçiyorum şu ana kadar hiç birinin saldırganlığına maruz kalmadım acaba hayvanları ürkütüyorlarda mı asabileşiyor ne....yoksa benim buradaki köpeklere makarna verip uyuşturdularda ondanmı bana saldırmıyorlar

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Yasar Unal:

Mesele ciddi. Kuduz vakaları çığırından çıkar bu şekilde.

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