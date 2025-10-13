Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de garsonluk yapan Türkmenistanlı bir kadın, ev ararken tanıştığı hemşerisi tarafından "evliyim" yalanıyla kandırılıp cinsel saldırıya uğradı. Evinde alıkonulan kadın, camdan atlayarak kurtuldu. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

İstanbul Sarıyer'de garson olarak çalışan Türkmenistan uyruklu 20 yaşındaki A.T., ev bulmak isterken tanıştığı hemşerisi tarafından dehşeti yaşadı. Kendisini "evliyim" diyerek tanıtan adam, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Evinde alıkonulan A.T., pencereden atlayarak kurtuldu.

YARDIM İSTEDİĞİ KİŞİ KABUSU OLDU

Olay, 28 Ağustos'ta Sarıyer Kireçburnu Mahallesi Ömürtepe Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Türkmenistan uyruklu A.T., bir kebapçıda garson olarak çalışıyordu. Kirasını ödemekte zorlanan genç kadın, patronundan yardım istedi. Patronu, tanıdığı Anvar R. (37) adlı başka bir Türkmenistanlıyla iletişime geçirdi.

"EŞİMLE YAŞIYORUM" DİYE GÜVEN KAZANDI

İddiaya göre, evli olduğunu ve eşiyle yaşadığını söyleyen Anvar R., A.T.'ye evinde bulunan bir odayı 1.000 TL kira karşılığında kiraladı. Kısa sürede güven kazanan adam, genç kadını evine yerleştirdi. Ancak bir süre sonra yaşananlar, A.T. için kabusa dönüştü.

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı

ALKOLLÜ GELİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre; olay gecesi alkollü şekilde eve dönen Anvar R., genç kadına fiziksel ve cinsel saldırıda bulundu. A.T.'yi darbeden saldırgan, olayı birine anlatması halinde onu öldüreceği yönünde tehdit etti. Anvar R., kapıyı kilitleyerek anahtarı sakladı ve genç kadını evinde alıkoydu.

PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU

Evden çıkamayan A.T., can havliyle patronuna mesaj atarak yardım istedi. Genç kadın, kapının kilitli olduğunu belirterek "Camdan atlamayı düşünüyorum" mesajını gönderdi. Bir süre sonra pencereden atlayan A.T., dışarıda kendisini bekleyen patronunun yanına sığındı. Genç kadın, yaşadıklarının ardından karakola giderek şikâyette bulundu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, DAVA AÇILDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Anvar R. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBIRGUL Oke:

Her gün bunların asayiş sorunu doldurdunuz ülkeye her milletten insanı polis Savcı bunlarla uğraşıyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.