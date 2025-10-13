İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı

İstanbul Sarıyer'de garson olarak çalışan Türkmenistan uyruklu 20 yaşındaki A.T., ev bulmak isterken tanıştığı hemşerisi tarafından dehşeti yaşadı. Kendisini "evliyim" diyerek tanıtan adam, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Evinde alıkonulan A.T., pencereden atlayarak kurtuldu.

YARDIM İSTEDİĞİ KİŞİ KABUSU OLDU

Olay, 28 Ağustos'ta Sarıyer Kireçburnu Mahallesi Ömürtepe Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Türkmenistan uyruklu A.T., bir kebapçıda garson olarak çalışıyordu. Kirasını ödemekte zorlanan genç kadın, patronundan yardım istedi. Patronu, tanıdığı Anvar R. (37) adlı başka bir Türkmenistanlıyla iletişime geçirdi.

"EŞİMLE YAŞIYORUM" DİYE GÜVEN KAZANDI

İddiaya göre, evli olduğunu ve eşiyle yaşadığını söyleyen Anvar R., A.T.'ye evinde bulunan bir odayı 1.000 TL kira karşılığında kiraladı. Kısa sürede güven kazanan adam, genç kadını evine yerleştirdi. Ancak bir süre sonra yaşananlar, A.T. için kabusa dönüştü.

ALKOLLÜ GELİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre; olay gecesi alkollü şekilde eve dönen Anvar R., genç kadına fiziksel ve cinsel saldırıda bulundu. A.T.'yi darbeden saldırgan, olayı birine anlatması halinde onu öldüreceği yönünde tehdit etti. Anvar R., kapıyı kilitleyerek anahtarı sakladı ve genç kadını evinde alıkoydu.

PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU

Evden çıkamayan A.T., can havliyle patronuna mesaj atarak yardım istedi. Genç kadın, kapının kilitli olduğunu belirterek "Camdan atlamayı düşünüyorum" mesajını gönderdi. Bir süre sonra pencereden atlayan A.T., dışarıda kendisini bekleyen patronunun yanına sığındı. Genç kadın, yaşadıklarının ardından karakola giderek şikâyette bulundu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, DAVA AÇILDI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Anvar R. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.