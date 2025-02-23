İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan 34 LZ 3279 plakalı otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 41 AAV 919, 35 CJF 062, 34 HOS 647 ve 34 MMF 519 plakalı 4 araç da birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL