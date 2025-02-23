AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine çarptı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Ankara istikameti yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan 34 LZ 3279 plakalı otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 41 AAV 919, 35 CJF 062, 34 HOS 647 ve 34 MMF 519 plakalı 4 araç da birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
img

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
img

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Zelenskiy'den dengeleri değiştirecek çıkış!
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.