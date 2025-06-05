İstanbul Sultangazi'de Katı Atık Toplama Alanında Yangın Çıktı

İstanbul Sultangazi'de bulunan katı atık toplama alanında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan katı atık toplama alanında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi katı atık toplama alanından alevler yükselmesine sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Öte yandan, alandaki söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi. - İSTANBUL