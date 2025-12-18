Haberler

Şişli'de otomobilin kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldığı kazada ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde ters yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Hakan Dündar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dündar için düzenlenen cenaze töreni sonrası Feriköy mezarlığına defnedildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Dündar hayatını kaybetti. Dündar için bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası Feriköy mezarlığında toprağa verildi.

Dün, saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana gelen kazada 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsünün ters yöne girmesi sonucu kaldırımdaki yayalara çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Dündar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dündar için bugün Şişli Feriköy'de bulunan Hasan Zeyneb Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görülen anne Ayşe Dündar, "Yaktı ciğerimi yaktı. Öyle bir hızla dalınmaz, kazanın araştırılmasını istiyorum. Kaldırımda gidenler ezilmez. Bu adam ne içmişti bu kadar ki gaza bastı da frene basamadı. Haberlerde gördüklerim yalan kendini yerlere atıyor. Benim çocuğumu altına alıyor. Kaldırıma çıkarak yanlış yoldan son hız geliyor" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Dündar'ın cenazesi Feriköy mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

