İstanbul Şişli'de Restoran Bacasında Yangın Çıktı

İstanbul Şişli'de, 4 katlı bir binanın alt katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar yangını evlerinin balkonlarından ve sokaktan izledi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın alt katındaki restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler alanda soğutma çalışması yaptı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bacada maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını evlerinin balkonlarından ve sokaktan izledi. - İSTANBUL