Üye Girişi
Haberler

İstanbul Şişli'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' denetimi sırasında basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir kişi, polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri "Huzurlu Sokaklar" denetimi gerçekleştirdi. Mekanların denetlendiği esnada basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir kişi, daha sonrasında tartışma yaşadığı polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli'de "Huzurlu Sokaklar" denetimi gerçekleştirildi. Saat 22.00'de başlayan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı. Denetlemelerde mekanların yanı sıra içerisindeki müşterilere de GBT kontrolü yapıldı.

Denetimlerde Teşvikiye Mahallesi Topağacı mevkiinde yer alan eğlence mekanlarının yanı sıra ara sokaklarda alkol tüketen ve gürültüye sebebiyet vererek çevredekilere rahatsızlık veren kişiler nedeniyle denetim yapıldı. Ihlamur Yolu Sokağı üzerindeki mekanlardan birisinde denetleme yapıldığı esnada basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir mekan işletmecisi, daha sonrasında tartışma yaşadığı polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Zabıta Şişli Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

25-26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 25-26 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25-26 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar elektrik kesintisi! Şişe çevirmece doğruluk soruları! Şişe çevirmecede sevgiliye sorulabilecek zor doğruluk soruları örnekleri e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title