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AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır" denildi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından en büyüğü 5.9 büyüklüğünde olan 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

155 KİŞİ YARALANDI

Depremde İstanbul ve çevre illerde 155 kişinin yaralandığı bildirilirken; ciddi bir yaralanmanın olmadığı, yararlıların durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

AFAD: TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREDE

Öte yandan Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca "İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi" ifadeleri kullanıldı.

TAMP NEDİR?

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), ulusal ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan olarak muhtemel afet ve acil durumların türü ve ölçeğine göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip müdahale organizasyon sistemidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbrrhsngx9f:

reisiniz İstanbul’a çökme planını yürürlüğe koydu hayırlı olsun

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