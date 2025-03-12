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İstanbul Sarıyer'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul Sarıyer'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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İstanbul Sarıyer'de meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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