Sarıyer'de alkollü şahıslar keşif yaptıkları iş yerine silahla ateş açtı

İstanbul Sarıyer'de alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli ilk önce keşif yaptıkları iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri şahısları saldırıyı gerçekleştirdikleri şüphelileri silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Şahısların iş yerine yönelik ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli şahıs iş yerinin önüne gelerek bir süre keşif yaptı. Daha sonra şahıslardan birisi elindeki silahla iş yerine doğru ateş açtı. Bir süre sonra şahıslar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Saatler sonra şüpheliler yakalandı

Olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyon ile olaydan saatler sonra 3 şüpheli şahıs E.S. (44), C.A. (42) ve G.K. (43) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL