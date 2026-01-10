Haberler

Sarıyer'de alkollü şahıslar keşif yaptıkları iş yerine silahla ateş açtı

Sarıyer'de alkollü şahıslar keşif yaptıkları iş yerine silahla ateş açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer'de alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

İstanbul Sarıyer'de alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli ilk önce keşif yaptıkları iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri şahısları saldırıyı gerçekleştirdikleri şüphelileri silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Şahısların iş yerine yönelik ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli şahıs iş yerinin önüne gelerek bir süre keşif yaptı. Daha sonra şahıslardan birisi elindeki silahla iş yerine doğru ateş açtı. Bir süre sonra şahıslar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Saatler sonra şüpheliler yakalandı

Olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyon ile olaydan saatler sonra 3 şüpheli şahıs E.S. (44), C.A. (42) ve G.K. (43) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı