Haberler

İstanbul Sarıyer'de fırtınada sürüklenen GAS MILANO LPG tankeri kurtulup demirledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sarıyer'de fırtınada sürüklenen GAS MILANO LPG tankeri kurtulup demirledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer'de şiddetli fırtına nedeniyle Liberya bayraklı GAS MILANO isimli LPG tankeri sürüklenmeye başladı. Manevralarla kurtulan gemi açığa demirledi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Sarıyer'de açıklarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle LPG tankeri sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulan gemi daha sonra açığa çıkarak demirledi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Liberya bayraklı 99 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki GAS MILANO isimli LPG tankeri Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklenen gemi yaptığı manevralarla kurtularak açığa demirledi.

Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket

Ne yapıyorsunuz, hanımefendi? Herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Herkes doğal gaz konuşurken o sessizce lider oldu! Bakan Bayraktar dünyaya duyurdu: Sadece o yetecek

Herkes gaz konuşurken o sessizce lider oldu! Enerjide gizli kahraman
Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı
Şeyda Coşkun’dan Mehmet Ali Erbil’in son evliliğine gönderme: Onun da yiyeceği ekmek varmış senden

Mali'nin son eşine Coşkun kardeşlerden gönderme: Onun da...
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

Manşetler yanıyor! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!