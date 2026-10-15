İstanbul Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağışta otoparkta mahsur kalanlar botlarla çıktı

Ayazağa'da şiddetli yağış nedeniyle bir site otoparkında mahsur kalan vatandaşlar, kendilerine ait şişme botlarla dışarı çıkmaya çalıştı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Sarıyer Ayazağa'da hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa'da bulunan MY Home sitesinde, araçlarıyla dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar site otoparkında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, sular altında kalan otoparktan şişme botlarla kendi imkanlarıyla çıktı.

"Hayati bir tehlikemiz mevcut değil ama maddi hasar var"

Site sakini bir vatandaş, yağış nedeniyle siteye girişleri botlarla sağladıklarını belirterek, "Giriş çıkışları botlarla sağlıyoruz. Akşam saat 17.00, 17.30 gibi başladı. Sular birden geldi. Müdahale edebileceğimiz bir şey olmadı. Şu anda hayati bir tehlikemiz mevcut değil ama maddi hasar var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı