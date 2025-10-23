Haberler

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda elebaşları yurtdışında olan organize suç örgütü üyeleri 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu elebaşıları yurt dışında olan suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi.

YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya yaptığı organize suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
title
