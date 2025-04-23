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İstanbul Merkezli Depremler Tekirdağ'da Hissedildi

İstanbul Merkezli Depremler Tekirdağ'da Hissedildi
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İstanbul'da meydana gelen depremler, Tekirdağ ve çevresindeki illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Tekirdağ Valiliği, depremin ardından SAHA taramaları yapıldığını ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde hissedilen İstanbul merkezli depremler sonrası Tekirdağ Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul'da meydana gelen deprem Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Valilik açıklamasında, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekiplerince saha taramaları yapılmaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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