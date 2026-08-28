6 ilde 'change' operasyonu: 13 dolandırıcı yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların şase numaralarını yurt dışından gelen araçlara aktarıp, vatandaşları dolandıran 13 şüpheli yakalandı. 'Change' adı verilen işlemle 29 aracın piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık kanununa muhalefet' suçları ile ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında, İstanbul merkezli aralarında Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa toplam 6 ilde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, Türkiye'de herhangi bir nedenden dolayı ağır hasar alan araçların şase numaralarının yurt dışından getirilen araçlara aktarılarak araba sahibi olmak isteyen vatandaşlara bu araçların satıldığı ve dolandırıldıklarını tespit edildi. Polis ekipleri 'change' adı verilen yöntemle toplam 29 aracın ise piyasaya sürüldüğünü belirledi.

13 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda suça karıştığı tespit edilen toplam 13 şüpheli yakalandı.

Öte yandan konuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı