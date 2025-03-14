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MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Casusların Türkiye'deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri İran istihbaratına aktardığı belirlendi.

İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalar ile ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

KRİTİK BİLGİLERİ AKTARMIŞLAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI BAĞLILAR

CNN TÜRK Merve Tokaz operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT tarafından koordineli bir operasyon gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir takım isimlerin Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi. MİT belli isimleri takibe aldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ulan haberi okuyunca bende MİT Murat KARAYILAN ve Cemil BAYIK ı öldürdü zannettim Çokta araştırmaya gerek yok milyonlarca ne olduğu belirsiz var zahmet etmiş

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Casusmu kaldi baska bir is var kendi vatandaslarini takip ederlerdir

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Haber Yorumlarıqzmgzn4kx4:

mitin başındaki adamın İran casusu olduğunu 2000 li yıllarda duymuştum o zaman danışmandı şimdi mitin başına geçti hey gidi günler

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Haber YorumlarıRevolver:

iran da eskiden sürekli yanyana gelip putin ile birlikte el kaldırdığımız ülkelerdendi.. suriye gibi bir çok konuda ters düştük. israilin güvenliği bizim için ağır bastı...

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Sonra İtrail istihbaratına çalışanlara da bir el atın bizahmet. ...

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Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Sene olmuş 2025... Uydudan, yeryüzündeki bir basketbol topunun üzerinde yazan yazıyı bile görüntüleyebiliyorsunuz artık. İran'ın Rusya'nın Çin'in hepsinin kendilerine ait "haberleşme" uyduları var... Her yeri, her şeyi anlık görüntüleyebiliyorsunuz zaten. Neyin ajanı ben anlamıyorum.

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