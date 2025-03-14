MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Casusların Türkiye'deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri İran istihbaratına aktardığı belirlendi.
İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalar ile ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
KRİTİK BİLGİLERİ AKTARMIŞLAR
İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI BAĞLILAR
CNN TÜRK Merve Tokaz operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT tarafından koordineli bir operasyon gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir takım isimlerin Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi. MİT belli isimleri takibe aldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.