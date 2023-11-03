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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan...

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3. Sayfa Haberleri

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mali Suçlarla Mücadele Dilan Polat İstanbul Suç Polis Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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