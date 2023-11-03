İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan...
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20'den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'te tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa