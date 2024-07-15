İstanbul Küçükçekmece'de Boşanmak İsteyen Kadın İş Yerinde Darp Edildi

İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi tarafından iş yerinde darp edildi. Elinde bıçakla iş yerine gelen şahsın kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın, "Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum" dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yıllık evli olan Mihriban Özkan, eşinin kötü alışkınlıklarından dolayı boşanmak istedi. Eşi Bilal Özkan ise boşanma kararının ardından evi terk etti. Boşanma kararına itiraz eden Bilal Özkan, eşine ve çocuklarına tehdit dolu mesajlar atmaya başladı. Ölüm tehditlerine maruz kalan talihsiz kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Mihriban Özkan uzaklaştırma kararı çıkarınca daha çok öfkelenen şahıs, eşine ve çocuklarına tehditlerine devam etti. Eşini takip eden Bilal Özkan, iş yerinde Mihriban Özkan'a bıçakla saldırarak, bir yandan da tekme ve yumruklarla darp etti. Mihriban Özkan bıçak darbelerinden sıyrılmayı başarırken, camdan darp edilen Özkan'ı gören bir başka kadın yardım etmeleri için çevredeki vatandaşları uyardı. Yoldan geçen kadının olayı fark etmesi üzerine tedirgin olan Bilal Özkan'ndan kadın kaçarak kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar iş yerinde toplanmaya başlayınca şahıs kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan Bilal Özkan'ı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Bu adam yüzünden ölmek istemiyorum"

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen Mihriban Özkan, "19 yıllık bir evlilik hayatımız vardı. Kötü alışkanlıkları son zamanlarda artmaya başladı. İçkisine, kumarına para yetiştiremez olduk. Oğlum onu meyhanelerden sırtında taşıdı. Kızım evdeki alkol kokusundan rahatsızlık duyuyordu. Perşembe günü kızıma eve geleceğim diye mesaj atmış. Eşyalarımı toplayıp gideceğim demiş. Perşembe gününden beri bana tehdit mesajları atmaya başladı. Ölümle tehdit, iftira, hakaret ve ağza alınmayacak küfürler etti. Cuma günü sabah uyandığımda tehdit mesajlarının arttığını gördüm. Avukatım karakola gitmem gerektiğini söyledi. Sonra ben suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma aldım. Bitecekse insan gibi bitsin dedim. Sonra pazar günü beni öldüreceğini söyledi. Tekrar suç duyurusunda bulunup eve geldiğimde 9 yaşındaki kızıma 'Annenle öpüş koklaş, anneni yarın göremeyeceksin. Onu öldüreceğim' diye mesaj atmış. Sabah kalktığımda bana da aynı şekilde mesaj atmış. Ben iş yerime gittiğimde kapıdan bana doğru geldiğini gördüm. İş yerinin dış kapısını kapattı. Üzerime doğru gelirken bıçağını açtı. Masanın diğer tarafına geçip 'KADES' uygulamasına bastım. Beni alt kata çekmeye çalıştı. 'Seni alt katta öldüreceğim. Cenazen buradan çıkacak. Baban gelip seni buradan alacak' dedi. Ben o sırada kaçarken saçımdan yakalayıp yere attı. Ağzıma, elmacık kemiklerime, kafama vurdu. Ön dişlerim patladı. Beni tekmeledi. Oradan geçen bir abla bağırınca etraftakiler toparlanınca kaçtı. Ben kendi ülkemde şu an ev hapsindeyim. Başıma bir şey gelecek diye kendime ekmek almaya çıkamıyorum. Hapis hayatı yaşıyorum. O kadın beni görmeseydi ben şu an mezarda olacaktım. Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum. Bu insan bana 'Celladınım ben senin' diyor. Benim çocuklarım o adam beni öldürdüğü için annemiz öldü demesinler. 4 gündür evimden dışarı çıkamıyorum. Bu adamın yakalanmasını istiyorum. Hala ölüm tehditleri alıyorum" dedi. - İSTANBUL