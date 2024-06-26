Üye Girişi
Haberler

İstanbul Kartal'da Sokak Hayvanlarını Besleyen Kişi Darp Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kartal'da bir kişi, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle bir aile tarafından kafasına demir bir cisimle vurularak darp edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Kartal'da bir kişi, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle bir aile tarafından kafasına demir bir cisimle vurularak darp edildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Kartal Topselvi Mahallesi Pelit Sokak'ta saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Emin Ünal (46) her gün düzenli olarak beslediği sokak hayvanlarını beslemek için evden çıktı. Sokakta hayvanları beslediği sırada Necati K., evinden çıkarak tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati K.'nın oğlu Zekayi K. ve eşi de aşağıya inerek, Emin Ünal'ı kafasına demir cisimlerle vurarak darp ettiler. Kafasından yaralanan Emin Ünal kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal'ı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri darp eden aile bireylerini karakola götürdü.

Darp edilen Emin Ünal, "Ben evimden çıktım, mama poşeti elimdeydi. Darp edildiğim sokağa geldim. Hayvanları beslerken bahçesinden çıkan bir şahıs, 'Burada kedileri besleme, git başka bir yerde besle' diyerek sözlü tacizde bulundu. Geldi elindeki demir metalle bana vurdu. Şahısla aramızda kargaşa yaşandı. Eşi ve oğlu geldi. Hep birlikte saldırdılar, darp ettiler beni" diye konuştu.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?

Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title