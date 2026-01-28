Kağıthane'de caddede kalaşnikoflu saldırı

İstanbul Kağıthane'de cadde üzerine gelen M.H., yolda yürüyen Sedat İ.'ye kalaşnikofla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı esnasında yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşmada M. H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. Daha sonra araca binerek kaçan M.H., girdiği ters yönde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan M.H., gözaltına alındı.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.(19), yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan S.İ.(40),'ye kalaşnikofla ateş açtı. Saldırıda esnasında yaralanan S.İ., ile M.H., arasında kovalamacanın ardından boğuşma yaşandı. Daha sonra S.İ., tüfeğin kabzasıyla darp edildiği esnada M.H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. M.H., bir süre sonra 34 HMM 617 plakalı aracına binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cadde üzerindeki silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada devriyede bulunan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği kaçmaya çalışan aracı takibe aldı. Şüpheli M.H.,'nin kullandığı araç girdiği tünelde önce bir otomobile daha sonra polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.H., üzerindeki tabancayla birlikte gözaltına alındı. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şüphe üzerine Çetin G., (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, cadde üzerindeki silahlı boğuşmada yaralanan S.İ.'yi gördü. Araçtaki kalaşnikofa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Olay sonrası yaralı S.İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'oto hırsızlığı' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayın yerinde yaptıkları incelemelerde 30'dan fazla kalaşnikof kovanı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki M.H., birkaç gün önce İstanbul'a geldiğini ifade etti. M.,H.'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL