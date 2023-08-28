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İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen...

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen zincirleme operasyonlarda 39 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen zincirleme operasyonlarda 39 şüpheli daha yakalandı. Eylemle bağlantılı çete mensubu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yasin Çevik Kağıthane Operasyon 3. Sayfa Haberler

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