İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen...

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen zincirleme operasyonlarda 39 şüpheli daha yakalandı.