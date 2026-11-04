İstanbul Kağıthane'de jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilo skunk bulundu

İstanbul Kağıthane'de jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilo skunk bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerindeki aramada narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu, ekipler 3 telefona da el koydu.
İstanbul Kağıthane'de jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kağıthane'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerindeki aramaya katılan jandarmanın narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Ekipler, uyuşturucunun yanı sıra 3 telefona da el koydu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı