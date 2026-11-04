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İstanbul Kağıthane'de jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilo skunk bulundu

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İstanbul Kağıthane'de jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilo skunk bulundu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerindeki aramada narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu, ekipler 3 telefona da el koydu.

İstanbul Kağıthane'de jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kağıthane'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerindeki aramaya katılan jandarmanın narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Ekipler, uyuşturucunun yanı sıra 3 telefona da el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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